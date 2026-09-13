Lo que más entusiasmó a la actriz Linda Cardellini de su papel "Crystal Lake", serie precuela de la de la franquicia "Viernes 13", no fue solo el terror, sino la rareza de interpretar a una asesina, dado que, en las grandes franquicias de terror, casi siempre los monstruos son hombres, así que se lanzó de lleno a ese territorio casi inexplorado.

Por primera vez Cardellini, nominada al Emmy, no da vida a quien huye, por el contrario es la que toma el control de la violencia, pues interpreta a Pam Voorhees, la madre de Jason, uno de los villanos de terror más icónicos del cine.

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Voorhees es una madre soltera que no logra superar la trágica muerte de su hijo y en su intento de recuperar el control ante lo que la vida le impuso surge una psicopatía que la lleva a hacer cosas indescriptibles.

Cardellini comentó a Panamá América que al igual que Jason, su madre tiene un lado monstruoso, pero también humano: empatía por el dolor, ternura hacia su hijo y la sensación de ser marginado que busca un lugar dónde encajar.

En la serie, pese a que se centra en el origen de la madre, también se ve cómo fue la evolución de Jason, desde que era un niño hasta lo que se conoce hoy en día y el actor Callum Vinson fue el encargado de hacer la versión joven del personaje, trabajo que impresionó a Cardellini y que incluso describió como "excelente".

"Jason y Pam tienen una relación preciosa. Se quieren y se apoyan mutuamente. Ella desea lo mejor para él, pero el mundo no es amable con él. Eso es algo que ella simplemente no puede soportar", dijo la actriz, que además, adelantó que la serie es conmovedora y divertida a ratos, y aterradora.

Añadió que "lo que va a suceder es impredecible. Hay cosas que uno espera, como estos asesinatos audaces, casi absurdos, pero también hay mucha historia por descubrir. Nos adentramos en cómo sería vivir en Crystal Lake y desarrollamos su mundo".

"Crystal Lake" se estrenará en Latinoamérica este 16 de octubre por Universal+.