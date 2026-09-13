En la noche del sábado por espacio de más de 10 minutos, los clientes de Ensa se quedaron sin luz, debido a una situación acontecida en Generadora Gatún que fue debidamente explicado.

Y este domingo, clientes de Chilibre y Costa del Este se vieron afectadas por la falta de suministro eléctrico, situación que los vecinos del exclusivo sector catalogan que se viene registrando frecuentemente en los últimos días.

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Y, nuevamente, Ensa comunicó que el apagón de este domingo en los lugares antes citados se debió a factores externos.

En esta ocasión, a nivel del Sistema Eléctrico Regional, asociado al "disparo de la interconexión México-Guatemala y a la activación del primer escalafón de baja frecuencia", indicó la distribuidora eléctrica.

Según Ensa, 21 mil clientes fueron afectados por el apagón dominical.

Fue más leve que el del sábado y, de acuerdo con la empresa, solo duró dos minutos.

De acuerdo con residentes en Costa del Este, con la interrupción del domingo van tres días consecutivos con problemas en el servicio de luz.