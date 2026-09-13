En este año se han logrado 59 condenas por homicidio en San Miguelito

La Procuraduría General de la Nación a través de su Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito ha logrado 59 condenas en lo que va de este año 2026.

Cada uno de estos fallos representa un escudo para la sociedad y un recordatorio de que la ley sigue trabajando para devolverle la paz a las comunidades de San Miguelito.

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Entre los casos más destacados que componen estas cifras se encuentran las siguientes sentencias:

150 años de prisión para tres sentenciados desglosados en 50 años de prisión (Pena Máxima): para cada uno de los tres sentenciados por un doble homicidio y una tentativa de homicidio.

Los hechos ocurrieron el 23 de marzo de 2023 en calle Altamira, Monte Oscuro (corregimiento Victoriano Lorenzo), en perjuicio de tres personas que se encontraban dentro y fuera de una residencia.

​48 años de prisión (Confirmación de Condena): Una ratificación de la justicia por el homicidio de un ciudadano registrado el 11 de agosto de 2023, en una vivienda de Cerro Viento (corregimiento de Rufina Alfaro).

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30 años de prisión: La sanción impuesta a un hombre por el delito de homicidio en perjuicio de una adulta mayor, un lamentable hecho acontecido el 8 de diciembre de 2025, en el sector de Samaria.

​60 años de prisión: Es decir 30 años de prisión para cada uno de los dos hombres sentenciados por el homicidio de un ciudadano registrado el 30 de enero de 2023, en Loma Bonita, El Valle de Urracá.

​30 años de prisión: La pena aplicada a un hombre por un homicidio ocurrido el 22 de enero de 2024, en el sector de Cerro Cocobolo, corregimiento de Arnulfo Arias Madrid.

24 años de prisión: U​na sentencia impuesta para cada uno de los dos ciudadanos, condenados por los delitos de homicidio e inviolabilidad de domicilio, hechos ocurridos el 24 de octubre de 2019, en

El Futuro (corregimiento Arnulfo Arias), donde el agresor ingresó a un hogar y causó la muerte de un menor de 16 años.

Este logro es el resultado de los trabajos realizados por fiscales, operativos, peritos e investigadores motivados en una lucha incansable, quienes sin tregua asumen el compromiso no solo en cada expediente, también en cada familia que aclama por justicia y por una comunidad que necesita sentirse segura y confiada.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la Ley.

