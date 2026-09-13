Este domingo se conmemoran 41 años del crimen de Hugo Spadafora Franco, que conmocionara al país y fuera el detonante del rechazo colectivo a la dictadura militar que rigió por 21 años en el país.

Spadafora fue viceministro de Salud de 1976 a 1978 y luego se une a las filas del Frente Sandinista por la Liberación Nacional (FSLN) en su lucha contra la dictadura de Anastacio Somoza, en Nicaragua.

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Luego combatiría a los sandinistas, a quienes acusó de traicionar los acuerdos de la revolución.

Su oposición al Hombre Fuerte de Panamá, Manuel Antonio Noriega, lo hizo ser visto con recelo por parte de los militares locales.

A su regreso por tierra al territorio nacional, fue interceptado en Chiriquí por efectivos de los conocidos "Diablos Rojos" de las Fuerzas de Defensas y trasladado al cuartel de La Concepción, en Bugaba, donde fue ultimado.

Testimonios de pobladores del lugar, afirman haber escuchado los gritos del guerrillero, ocasionados por las crueles torturas a las que fue sometido.

Fue asesinado y decapitado y su cuerpo fue hallado seis días después debajo de un puente en el lado tico de la frontera entre Costa Rica y Panamá. Nunca se recuperó la cabeza.

Sus honras fúnebres y la caravana con el féretro que se dirigió de la capital a Chitré, su tierra natal, fue muy concurrida y recordada, ya que se convirtió en una expresión de total oposición al régimen que gobernaba el país.

Luego que un jurado de conciencia declarara no culpable a siete militares supuestos implicados en su asesinato, se generaron protestas en la ciudad de David, Chiriquí, donde se realizó el juicio.

Posteriormente, fueron declarados culpables Manuel Antonio Noriega, Francisco Eliécer González, alias Bruce Lee, y Julio César Miranda, alias Muñecón, que fueron enjuiciados mediante derecho sin la presencia de jurados de conciencia.

Recibieron la pena máxima que en ese entonces existía en nuestra jurisdicción penal, que fue de 20 años.

