Maldad

Me dice una prima que el grupejo de juristas chantajistas ha regresado a la escena con sus mismas artimañas. La plata es lo que los mueve y están descarados. ¿Hasta cuándo? ¿Ojalá no se vuelvan a salir con la suya, ya es hora de que les achiquen la soga?

Taquilla

¡El líder de los neonatos anda que no para! Me cuenta un vidajena que lo vieron por una distrito del Oeste tratando de convencer a más de uno para que los ayuden a llegar a ser partido. ¡Oigan eso! Hasta que sudaba. ¿Será que caen en sus trampas? Amanecerá y veremos, porque en mas últimas semanas Juan Cantina no ha hecho un buen trabajo.

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Cráteres

Me cuenta un vidajena que un diputado del Oeste, conocido por la venta de quesos y leche agria, anda como loco patrocinando fiestas y cabalgatas, mientras decenas de calles de su circuito parecen cráteres. Aunque él dice que va a ayudar, pero que todo es proceso que tomará su tiempo. ¡Hay gente brava!

Análisis

Hay más de uno analizando lo del "Profe", pues con el billullo que se va a ganar en esta nueva era, la fanaticada espera que La Roja haga mejor papel en el próximo mundial. Esperanzas...