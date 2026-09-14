Incautan finca, embarcaciones y autos tras desmantelar estructura delictiva en la Operación Poseidón

Doce personas fueron aprehendidas durante la Operación Poseidón, desarrollada por la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada en distintos puntos de la ciudad capital y el interior del país.

La acción fue ejecutada en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), como parte de una investigación iniciada en el año 2021.

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Bienes incautados y cargos atribuidos

Durante los operativos, las autoridades decomisaron ocho vehículos, seis embarcaciones, dos motores fuera de borda, una finca y sustancias ilícitas, bienes que presuntamente guardan relación con la red criminal, según confirmó el fiscal superior Emeldo Márquez.

De acuerdo con las pesquisas, la estructura delictiva con alcance nacional y transnacional estaría vinculada a delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, homicidios, tentativa de homicidio y posesión ilegal de armas de fuego.

Allanamientos simultáneos en cuatro provincias

Como parte de la Operación Poseidón, el Ministerio Público y los estamentos de seguridad ejecutaron 48 diligencias de allanamiento simultáneas en las provincias de Panamá, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro.

Los 12 aprehendidos serán puestos a órdenes de un juez de garantías en las próximas horas para la legalización de la aprehensión, la formulación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares correspondientes.