Panamá
Incautan finca, embarcaciones y autos tras desmantelar estructura delictiva en la Operación Poseidón
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Operación Poseidón deja 12 aprehendidos tras 48 allanamientos por narcotráfico y blanqueo en Panamá, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro.
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Doce personas fueron aprehendidas durante la Operación Poseidón, desarrollada por la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada en distintos puntos de la ciudad capital y el interior del país.
La acción fue ejecutada en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), como parte de una investigación iniciada en el año 2021.
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Bienes incautados y cargos atribuidos
Durante los operativos, las autoridades decomisaron ocho vehículos, seis embarcaciones, dos motores fuera de borda, una finca y sustancias ilícitas, bienes que presuntamente guardan relación con la red criminal, según confirmó el fiscal superior Emeldo Márquez.
De acuerdo con las pesquisas, la estructura delictiva con alcance nacional y transnacional estaría vinculada a delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, homicidios, tentativa de homicidio y posesión ilegal de armas de fuego.
Allanamientos simultáneos en cuatro provincias
Como parte de la Operación Poseidón, el Ministerio Público y los estamentos de seguridad ejecutaron 48 diligencias de allanamiento simultáneas en las provincias de Panamá, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro.
Los 12 aprehendidos serán puestos a órdenes de un juez de garantías en las próximas horas para la legalización de la aprehensión, la formulación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares correspondientes.
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