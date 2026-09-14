AIG busca replicar el éxito del récord policivo con la nueva plataforma de ofensores sexuales

Con el objetivo de repetir la efectividad y adopción que ha tenido el trámite del récord policivo digital, la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) avanza en el lanzamiento de la plataforma centralizada para el registro de ofensores sexuales en Panamá.

El subadministrador de la AIG, Francisco Guinar, explicó que en esta primera fase el proyecto se apoya en una fórmula que ya ha demostrado resultados positivos para la ciudadanía a través del portal Panamá Conecta.

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"En esta primera etapa estamos buscando replicar lo que ha sido exitoso históricamente, que es el proceso del récord policivo. Creemos que esa es la primera vía para este desarrollo continuo", destacó Guinar.

Máxima ciberseguridad para datos de alta sensibilidad

Conscientes del impacto social y legal de esta plataforma, se ha priorizado la protección de la información por encima del despliegue tecnológico.

La AIG reconoció la extrema delicadeza de los datos que se manejarán y confirmó la implementación de blindajes especiales de ciberseguridad.

Según Guinar la plataforma contará con niveles estrictos de autenticación para garantizar que únicamente el personal autorizado de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) pueda registrar o dar de baja a una persona en la base de datos.

Destacó que se trabaja en conjunto con la DIJ para definir el marco regulatorio que dictará quiénes podrán consultar el registro, si las empresas podrán solicitarlo en contrataciones y el tiempo de permanencia de los infractores en la lista.

"Estamos por definir en conjunto con la DIJ el marco regulatorio para establecer las reglas claras y darle la ciudadanía ese mensaje transparente de cómo realmente va a operar este desarrollo tecnológico", dijo.

"Le corresponderá a la DIJ determinar el tiempo de vigencia que puede estar un registro permanente y activo. En la AIG seguiremos las reglas del juego pactadas por la DIJ y desarrollaremos la aplicación a esas reglas", mencionó.

En recta final para su lanzamiento en octubre

El desarrollo tecnológico de la herramienta registra un 95% de avance. El 5% restante comprende las integraciones finales atadas al marco jurídico y normativo que la DIJ termine de estipular.

De completarse los convenios y las pruebas de seguridad en los plazos previstos, la AIG prevé que la plataforma esté plenamente operativa dentro del catálogo de servicios digitales del Estado en el mes de octubre.