Vicealcalde Roberto Ruiz Díaz anuncia su regreso para el 1 de octubre

El vicealcalde de Panamá, Roberto Ruiz Díaz, se reintegrará a sus funciones a partir del 1 de octubre, luego de haber solicitado una licencia sin sueldo que originalmente se extendía del 1 de febrero de 2025 al 1 de febrero de 2027.

Ruiz Díaz comunicó su decisión mediante una nota dirigida al presidente del Concejo Municipal de Panamá, Dorindo Vega, en la que informó que adelantará su regreso al cargo.

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En la nota, el vicealcalde también solicitó que se emita la resolución correspondiente a la Comisión de la Mesa, para que esta sea comunicada en tiempo oportuno al alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, así como a la Dirección de Recursos Humanos para sus respectivas anotaciones.

Asimismo, pidió que se gestione la asignación de la oficina de despacho de vicealcalde y el personal de apoyo respectivo para retomar sus funciones a partir de la fecha anunciada.

Cabe mencionar que Ruiz Díaz también ejercía como secretario general de la Alcaldía de Panamá hasta mediados de octubre del 2024, cuando puso su cargo a disposición.

Ruiz indicó en esa oportunidad que “mi posición es dar un paso al costado, porque considero que el trabajo no se está haciendo bien”.