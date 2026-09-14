Yamy Rivas y Michelle Domínguez se casaron en Cartagena

Yamy Rivas y Michelle Domínguez dieron el “sí” y comenzaron una nueva etapa de su relación como esposas. La pareja celebró su matrimonio en Cartagena de Indias, Colombia, en una ceremonia que tuvo como escenario el Mar Caribe.

El matrimonio civil se realizó el pasado 7 de septiembre, según confirmó TVN Noticias, medio donde trabaja Rivas y que obtuvo las imágenes y detalles de la celebración.

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Después del enlace civil, Rivas y Domínguez realizaron una ceremonia simbólica en Mansión Santorini, ubicada en la zona de Punta Canoas, donde estuvieron acompañadas por familiares y amigos cercanos.

Las imágenes de la celebración muestran a la pareja intercambiando anillos y compartiendo momentos de la ceremonia en un ambiente marcado por el paisaje de Cartagena, con el mar y el atardecer como parte del escenario.

La elección de Colombia no fue casual. El país reconoce legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo desde 2016, tras una decisión de la Corte Constitucional.

Para la celebración, la pareja contó con profesionales vinculados al mundo de las bodas en Cartagena, entre ellos la wedding planner Irma Hernández y el fotógrafo César Ricciulli, quienes fueron mencionados en las publicaciones compartidas por las protagonistas.

La noticia también confirma una sospecha que había surgido entre sus seguidores al revisar las primeras imágenes que compartieron en redes sociales: la celebración efectivamente tuvo como destino Cartagena, una de las ciudades colombianas más conocidas para este tipo de eventos.

Rivas y Domínguez han recibido numerosas felicitaciones después de compartir públicamente su matrimonio. La celebración marca así un nuevo capítulo en su historia de pareja, esta vez con Cartagena como escenario de un momento que decidieron compartir con sus seres queridos.