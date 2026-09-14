Contraloría cautela bienes y fondos al exministro Rafael Sabonge por más de $704 mil

La Contraloría General de la República de Panamá ordenó este lunes la adopción de medidas precautorias sobre bienes, cuentas bancarias y activos vinculados al exministro de Obras Públicas, Rafael José Sabonge Vilar, hasta por la suma preliminar de $704,452.61.

La orden fue formalizada mediante la Resolución No. 2766-2026-DNAJ/MP con fecha del 8 de septiembre de 2026, luego de análisis e investigaciones previas desarrolladas por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense de esa entidad.

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Sabonge lideró la cartera del MOP durante la administración del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Laurentino Cortizo.

Alcance de la medida cautelar

La decisión contempla el secuestro preventivo sobre diversos tipos de activos pertenecientes o vinculados a Sabonge.

Fondos depositados en entidades bancarias, bienes inmuebles, vehículos y otros activos de valor comercial hasta completar el monto fijado por las autoridades.

La Contraloría precisó que las acciones ejecutadas son de naturaleza precautoria y se fundamentan en los marcos legales vigentes para la protección del patrimonio del Estado, mientras continúan las diligencias de investigación.

La institución fiscalizadora reiteró a través de un comunicado que mantendrá sus facultades de control y fiscalización pública con apego al debido proceso y la transparencia en la gestión de los recursos del país.

PRD investigados

De esta forma, Sabonge se une a la lista de exfuncionarios de la administración PRD investigados por supuestos actos de corrupción, entre ellos el exvicepresidente Gaby Carrizo, los exalcaldes Héctor Carrasquilla (San Miguelito), y Alex Lee (Colón).

También están siendo procesados el ex administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Noriel Araúz, así asistente ejecutiva de la presidencia Nadia Del Río, Publio de Gracia, quien lideró la DGI, además de Bernardo Meneses el exdirector del Ifarhu, el diputado Héctor Brands, Luis Oliva (AIG), entre otros.