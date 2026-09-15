Autorizan contratación excepcional de $3.9 millones a la AIG para saldar soporte al Sistema Penal Acusatorio

El Consejo de Gabinete aprobó el Proyecto de Resolución No. 109-26, mediante el cual autoriza a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) a formalizar un contrato por procedimiento excepcional con la empresa Inversiones Tecnológicas de América, S.A. por la suma de $3,904,740.30 (con ITBMS incluido).

La contratación abarca los servicios de mesa de ayuda, optimización de base de datos, desarrollo de mejoras en la plataforma del Sistema Penal Acusatorio (SPA), así como la capacitación, soporte técnico y mantenimiento especializado para las salas de audiencias en todo el territorio nacional.

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Servicios prestados en 2025 cargados al presupuesto 2026

De acuerdo con la resolución oficial, la AIG había suscrito un contrato previo con la misma empresa para la vigencia fiscal de 2024. Aunque ese acuerdo venció el 31 de diciembre de ese año, la compañía continuó brindando el soporte operativo de forma ininterrumpida a lo largo de todo el año 2025 con el fin de evitar un colapso en la administración de justicia penal.

Frente a esta situación, la resolución faculta a la institución a formalizar el contrato correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 para efectuar el pago atrasado con cargo a la vigencia fiscal de 2026, cuyos fondos se encuentran actualmente disponibles.

Proveedor único y aval del Consejo de la AIG

El Ejecutivo justificó el recurso a la contratación directa (procedimiento excepcional) señalando que Inversiones Tecnológicas de América, S.A. es el único representante local autorizado en Panamá de la Plataforma TEMIX EBS, tecnología sobre la cual opera el sistema de gestión del SPA entre las distintas instituciones de seguridad y justicia.

La solicitud para regularizar los pagos pendientes contó previamente con el aval del Consejo Nacional para la Innovación Gubernamental (CNIG), máxima instancia directiva de la AIG.