Expertos de la UTP advierten que hospitales no resistirían un sismo fuerte en Panamá

La evaluación, diagnóstico y rehabilitación de la infraestructura crítica en Panamá es una tarea "impostergable" que debió iniciarse hace más de diez años, advirtieron especialistas en ingeniería estructural y sísmica de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Durante el Foro de Ingeniería y Riesgo Sísmico, organizado por la casa de estudios superiores, el catedrático de la Facultad de Ingeniería Civil, Ramiro Vargas, lanzó un contundente llamado sobre el peligro que corren las principales instalaciones de salud del país ante un choque telúrico de consideración.

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"La evaluación, el diagnóstico y la rehabilitación de infraestructura crítica en Panamá es impostergable. Esa es la palabra: impostergable. Tenemos hospitales de primer nivel que necesitan rehabilitarse no hoy, hace más de una década", aseveró Vargas.

Hospitales emblemáticos bajo la lupa

El especialista, miembro del comité consultivo permanente para el Reglamento Estructural Panameño (REP), detalló las instalaciones de salud que no cuentan con un diseño apto para responder a un evento de gran magnitud:

Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía (David, Chiriquí): "Ahí cuando han ocurrido sismos pequeños han quedado hasta los pacientes en el estacionamiento. Imagínense el sismo de diseño", advirtió.

Hospital Dr. Rafael Hernández (David, Chiriquí): Presenta serias deficiencias estructurales al no haber sido concebido para resistir sacudidas de alta densidad.

Y el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid (CSS, Ciudad de Panamá): Principal centro de atención médica de la capital que no posee un diseño moderno de desempeño sísmico.

Vargas remarcó que las escuelas, estaciones de policía y centros médicos constituyen la red con la que el Estado debe encarar una catástrofe: "Si esas instalaciones no funcionan bien, ¿qué respuesta se le va a dar a heridos, enfermos y damnificados?", se preguntó.

Dr. Ramírez pide programa científico de vulnerabilidad y liderazgo universitario

Por su parte, el doctor Óscar Ramírez, profesor titular en mecánica estructural de la UTP e integrante del comité ACI 318, planteó la necesidad de sustituir las percepciones por diagnósticos rigurosos para identificar y corregir los puntos más frágiles de la infraestructura estatal.

"Hay que implementar un programa serio de vulnerabilidad como un principio científico desarrollado para determinar en realidad, no por opiniones, dónde están nuestros puntos críticos, señaló", Ramírez.

"Evaluemos las instalaciones críticas; por ejemplo, hospitales que sabemos fueron diseñados sin ductilidad y que no resisten un sismo fuerte", subrayó.

Para el especialista, la responsabilidad de impulsar estas intervenciones no puede seguir postergándose, por lo que instó a las casas de estudio a asumir el rol directivo: "Alguien tiene que tener el liderazgo de eso. Yo creo que ese liderazgo debe salir de las universidades y activar a las instituciones del Estado para que nos escuchen y tomen medidas sobre este tema".