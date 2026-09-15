Espí despierta a tiempo al Real Madrid y destruye el sueño del Elche

Un gol de Carlos Espí en el segundo minuto del descuento del partido de la liga española de fútbol permitió al Real Madrid lograr la victoria ante un Elche que ya acariciaba el punto tras haber logrado Igualar dos goles de desventaja (2-3).



El equipo de José Mourinho fue superior en la primera parte, en la que logró anotar sus tantos, pero en la segunda renunció al balón, se relajó y dejó crecer al Elche, que tras hacer lo más difícil dejó escapar un botín que se había ganado en el campo.



El Elche afrontó el partido sin complejos e intentando ser fiel a su estilo ofensivo y de juego asociativo, aunque varias imprecisiones en los primeros dos minutos estuvieron a punto de costarle muy caro.



Mbappé y Vinícius estuvieron cerca de penalizar los errores en la salida del balón, algo que sería una constante durante el primer acto.



El conjunto ilicitano, a pesar de vivir en permanente riesgo defensivo, no se encogió y comenzó a crecer a través de la posesión, protagonizando varias llegadas peligrosas, aunque sin obligar a intervenir a Courtois.



El Real Madrid supo esperar su momento replegado para aprovechar las imprecisiones del Elche y golpear a la contra. Vinícius, tras la enésima pérdida local en zona de riesgo, volvió a perdonar ante Dituro con un disparo que salió desviado.



El partido se abrió por fin para el conjunto de Mourinho en una acción a balón parado. Güler transformó en gol un lanzamiento de falta con la ayuda del palo y de Dituro, que pudo hacer más para atajar el disparo del turco.



El gol desató al Real Madrid, que comenzó a mover el balón con mayor velocidad para aprovechar los espacios a la espalda de los centrocampistas del Elche. De esta forma, llegó el segundo tanto, obra de Mbappé, que aprovechó a placer una asistencia de Diomande.



Con el Elche volcado en la presión en el campo del Madrid, cada balón al espacio se convirtió en una ocasión clara para Vinícius y Mbappé, que pudieron sentenciar el partido en el tramo final del primer acto.



El Elche, pese a su fragilidad defensiva, no dejó de intentarlo y Osorio y Tete Morente trataron de enganchar a su equipo antes del descanso con un gol que evitó Courtois.



El conjunto local aprovechó el conformismo del Real Madrid, cómodo con el resultado y el guion del partido, para volver a asustar en el arranque del segundo periodo con un remate de Osorio que salvó bajo palos Konaté.



La entrada de Lemar y Cepeda le dieron al Elche más criterio con el balón y capacidad de amenaza ante un Real Madrid que solo vivió de las contras, como la que desperdició de nuevo Vinícius, ahora tras asistencia de Güler.



El Elche castigó la pereza madridista a 20 minutos del final con el gol del argentino Osorio, que remató de cabeza a la red un gran centro de Cepeda.



El Real Madrid, ya con Brahim y Bellingham en el campo, despertó e intentó defenderse con la pelota ante un rival envalentonado.



Tras una gran acción colectiva, Fer Niño, a ocho minutos del final, devolvió la igualdad al marcador con un disparo a la media vuelta que sorprendió a Courtois.



El conjunto madridista respondió al golpe con rabia, dando entrada a Espí y a Endrick y encerrando al Elche en su área.



El Elche no supo jugar con el cronómetro y los nervios de su rival y concedió, ya en el descuento, un contragolpe por la banda izquierda para que Mbappé regalara el gol a Espí y evitara un nuevo sofoco a domicilio.



- Ficha técnica:



2.- Elche: Dituro; Sangaré (Rubén Sánchez, m. 68), Redondo, Chust, Revivo; Tete Morente (Josan, m. 79), Marc Aguado (Lemar, m. 57), Gonzalo Villar, Germán Valera (Cepeda, m. 57), Martim Neto (Fer Niño, m. 68) y Osorio.



3.- Real Madrid: Courtois; Trent (Endrick, m. 86), Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouameni (Espí, m. 86), Valverde, Diomande (Dumfries, m. 92), Güler (Bellingham, m. 67), Vinicius Jr (Brahim, m. 67) y Mbappé.



Goles: 0-1, m. 25: Güler. 0-2, m. 32: Mbappé. 1-2, m. 71: Osorio. 2-2, m. 82: Fer Niño. 2-3, m. 91: Espí.