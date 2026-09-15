Vicealcalde regresará bajo las 'condiciones y asignaciones' de Mizrachi

El vicealcalde del distrito de Panamá, Roberto Ruiz Díaz, podría reintegrarse al Municipio realizando funciones en el albergue para habitantes de calle que se inaugurará próximamente en el corregimiento de Las Garzas, Pacora, indicó el alcalde Mayer Mizrachi.

Señaló que si la aspiración de Ruiz Díaz es volver a la institución, debe hacerlo bajo las condiciones y asignaciones que decida quien lleva el mando de la misma, es decir, su persona.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Mizrachi reconoció que teme que el vicealcalde regrese con la intención de "sabotear" su gestión, como ha estado haciendo desde afuera, o utilizar su cargo para avanzar en sus pretensiones políticas.

"Nosotros no tenemos tiempo para la política; este es un señor que ya expresó su interés político de correr para una presidencia y armar partido. Yo no tengo tiempo para esto", subrayó.

El alcalde recalcó que ha solicitado a los representantes del distrito capital dejar a un lado la "politiquería" y todas aquellas prácticas irregulares que sean un obstáculo en la construcción de un "proyecto de servicio ciudadano".

Agregó que sería "una pena" que el vicealcalde, en lugar de sumarse a su "excelente gestión", regrese a destruirla o desprestigiarla; por ello, será importante conocer su disposición.

Las declaraciones de Mizrachi se dan luego de que se conociera que Ruiz Díaz notificó al Concejo Municipal que renunciaba al tiempo restante de la licencia sin sueldo que había solicitado hasta el 1 de febrero de 2027 y fue autorizada a través de la Resolución No. 07 del 21 de enero de 2025, para reintegrarse al cargo a partir del próximo 1 de octubre.

Mencionó que su decisión responde a que, a su juicio, la Alcaldía ha estado haciendo una serie de reestructuraciones con relación a su personal que le permitirían recomponer su plan de trabajo inicial.

Aclaró que sus diferencias con Mizrachi no se centran en temas personales, sino en sus manejos administrativos; por tanto, no serán impedimento para apoyarle en las acciones que considera necesarias, haciendo énfasis en que fiscalizará su gestión.

El vicealcalde aseguró que los 19 meses que estuvo fuera de la entidad se tradujeron en un ahorro de más de 110 mil dólares.