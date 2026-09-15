Aprehenden a funcionario y exfuncionario por presunto peculado y blanqueo

Dos personas fueron aprehendidas, entre ellas un funcionario y un exfuncionario, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo laboral (Mitradel) por presunto peculado y blanqueo de capitales por la presunta comisión de los delitos contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado doloso agravado, y contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.

Las aprehensiones se dieron durante la Operación SEDU II, que da continuidad a investigaciones iniciadas por supuestas lesiones patrimoniales que ascienden a $760,951.50 en perjuicio del Estado panameño entre los años 2019 y 2023.

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De acuerdo con las investigaciones, el caso está relacionado con la asignación de fondos estatales provenientes del 5% del seguro educativo, descuento a trabajadores del sector privado y público.

Como parte de la operación, se realizaron diligencias de allanamiento y registro en distintos puntos de la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito.

Las acciones estuvieron a cargo de la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Superior Anticorrupción, en conjunto con agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional.