Cam Schlittler tiene mi voto para el Cy Young de la Liga Americana

¿Alguien pone en duda las posibilidades que tiene el diestro de 25 años, Cam Schlittler, de quedarse con el Cy Young de la Liga Americana?

Creo que este muchacho ya hizo méritos suficientes para recibir esta distinción y no cabe duda de que, a estas alturas, su registro podría superar fácilmente los 20 triunfos.

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Lo que sucede es que los llamados “Bombarderos” —apodo que se lo llevó el viento— no le han ayudado en la ofensiva en los momentos oportunos y así es muy difícil bregar en la lomita de los sustos.

Por ejemplo, en la victoria del domingo por 2-0 contra los Mets, los Yankees apenas dispararon tres hits, incluyendo un jonrón solitario de Ben Rice en la primera entrada, que, a propósito, fue todo lo que necesitó para darle forma a su triunfo.

Si los Yankees batearan más, fácilmente este “as” del montículo tendría más de 20 victorias esta campaña.

Lo dudan. Miren este dato: siete de sus bateadores del line-up incluyendo a Aarón Judge y el panameño José Caballero- aunque Chema ha estado en la banca-, navegan debajo de los 250 puntos.

A pesar de esa limitada ayuda, Schlittler registra 14 victorias esta temporada.

Sin embargo, el diestro, que ha sido una revelación, tiró seis dominantes entradas frente a los Mets, con pitcheo de apenas un hit y ocho ponches, para alcanzar su octava apertura sin carreras del año, y a su vez totalizar 21 aperturas de calidad, en las que ha permitido una carrera o ninguna, lo que constituye un récord de franquicia.

Salió después de esos seis ceros, pero nuevamente hizo falta la ayuda de la ofensiva en los momentos oportunos, con hombres en los senderos.

Hablando del toletero Aaron Judge, se ponchó tres veces el domingo ante los Mets y lleva de 17-3 desde su regreso tras una operación en la rodilla.

El temible abridor de los Yankees ha exhibido un llamativo dominio a lo largo de la campaña. Registra un bajo promedio de bases por bolas que entrega, --2.12 boletos por cada 9 entrada lanzadas--,

con un WHIP de 0.90, registrando 228 ponches y un promedio de 1.95 en efectividad, el segundo más bajo por un Yankee en las primeras 31 aperturas desde el 1.71 de Ron Guidry en 1978.

Con sus actuaciones dominantes y sus números históricos, lo veo ganando el Cy Young por sus aperturas de calidad.

Realmente es de admirar lo que ha hecho Schlittler en 2026. Y por qué digo esto.

El año pasado, permitió carreras durante cada una de sus 6 primeras aperturas con 14 permitidas, pero el muchacho de 25 años ha demostrado tener madera de gran lanzador.