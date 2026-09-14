No es escasez, son las condiciones: Colegio Médico explica por qué faltan profesionales en el interior

El Colegio Médico de Panamá puso sobre la mesa las dificultades para cubrir plazas de médicos, especialmente en el interior y en zonas apartadas del país.

La presidenta del gremio, Raquel Gutiérrez, sostuvo que Panamá cuenta con una buena producción de médicos en sus universidades, por lo que considera necesario analizar por qué algunos profesionales no llegan o no permanecen en determinadas regiones.

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“¿Dónde están los profesionales, dónde están las plazas y qué condiciones hacen que esa plaza sea atractiva?”, cuestionó.

El problema no es que no haya médicos

Gutiérrez insistió en que debe distinguirse entre el déficit de especialistas en algunas regiones y una supuesta escasez de médicos a nivel nacional.

Para el gremio, la discusión debe centrarse también en las condiciones laborales que se ofrecen a los profesionales para que puedan establecerse y desarrollar su carrera fuera de las principales ciudades.

El Colegio Médico plantea garantizar insumos, tecnología y condiciones laborales adecuadas, además de posibilidades para que los profesionales puedan desarrollar un proyecto de vida junto con sus familias.

La organización considera que estos factores pueden ser determinantes para que un médico acepte una plaza en una zona apartada y decida permanecer en ella.

Proponen formar más médicos del interior

Otra de las propuestas es ampliar la incorporación de estudiantes procedentes del interior del país a las carreras de formación médica.

Gutiérrez destacó el arraigo de muchas personas con sus comunidades de origen como un elemento que podría favorecer su regreso y permanencia en esas regiones.

Internado de un año, pero sin bajar la calidad

Sobre la propuesta de reducir a un año el internado médico, el Colegio Médico manifestó cautela.

El gremio considera que podría ser una opción viable siempre que se mantenga la calidad de la formación y se garantice que los futuros profesionales cuenten con la preparación necesaria.