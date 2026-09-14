¡Regreso a las aulas! Meduca confirma la reanudación de clases en Colón tras evaluar las vías

El Ministerio de Educación (Meduca) informó este lunes que las clases se reanudarán en los centros educativos oficiales y particulares ubicados en el Casco de Colón y en el corregimiento de Cristóbal, luego de la suspensión preventiva por las condiciones climáticas registradas en la provincia.

La medida incluye 12 centros educativos oficiales de los corregimientos de Barrio Norte y Barrio Sur: Escuela Carlos Clement, Escuela Pablo Arosemena, Escuela Juan Antonio Henríquez, República del Uruguay, José Guardia Vega, Instituto Rufo Garay, En Busca de un Mañana, Enrique Genzier, Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), San Vicente de Paúl, Porfirio Meléndez y República de Bolivia.

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Asimismo, se contempla el regreso a clases en cuatro centros educativos oficiales del corregimiento de Cristóbal: Simón Urbina, Abel Bravo, Escuela Sudáfrica y Cristóbal Colón.

Vías transitables permiten el retorno a las aulas en Colón

Según el Meduca, la decisión se tomó luego de evaluar las condiciones de las vías de acceso, las cuales se encuentran despejadas y transitables, permitiendo el traslado de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La medida fue coordinada con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y la Gobernación de la provincia de Colón.

El Meduca señaló que mantendrá un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y que, de presentarse alguna situación que represente un riesgo para la comunidad educativa, se adoptarán oportunamente las medidas correspondientes.