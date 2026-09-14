Gimnasia panameña gana bronce en los Juegos Suramericanos

La gimnasia volvió a responder al conquistar la primera medalla para Panamá en los Juegos Suramericanos que se realizan en Santa Fe, Argentina 2026.

El equipo de gimnasia panameño, integrado por la atleta olímpica de París 2024 Hillary Heron, además de Ana Gabriela Gutiérrez, Ana Lucía Beitía, Alyiah Lide De León y Tatiana Tapia, sacó la casta y se apoderó de la medalla de bronce por equipos en la gimnasia artística en el torneo internacional suramericano.

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En la tabla general de la gimnasia artística, la delegación panameña acumuló 198.538 puntos para quedarse con la medalla de bronce.

Mientras tanto, el metal dorado fue obtenido por el equipo de casa: Argentina se ubicó en lo más alto del podio con 208.706 unidades, mientras que la favorita, Brasil, se quedó con la medalla de plata al acumular 206.188 puntos.

La medalla de bronce que obtuvo la gimnasia es el primer metal que consigue Panamá en los Juegos Suramericanos 2026.

Recordemos también que la gimnasia recientemente tuvo una destacada actuación en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, donde obtuvo la medalla de plata por equipos y también dos metales dorados con Alyiah Lide De León, para totalizar tres metales.

El boxeo tiene opción de meterse a la final

La que tendrá la oportunidad de meterse a una final de boxeo por la medalla de oro es la panameña Yuliett Hinestroza.

La pugilista que entrena Carlos Aparicio tendrá la oportunidad de acceder a la final del boxeo femenino en la categoría de los 51 kilogramos.

Hinestroza se enfrentará este miércoles a Irismar Cardozo, de Venezuela, por el boleto a la gran final de los Suramericanos.