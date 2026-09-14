Así pagará el Canal de Panamá los terrenos y viviendas para el proyecto de Río Indio

El Canal de Panamá (ACP) fijó los criterios con los que evaluará y pagará las indemnizaciones a los residentes que resulten afectados por la construcción del embalse de Río Indio, una obra estratégica para garantizar el suministro de agua en la vía interoceánica y para el consumo de la población.

Karina Vergara, gerente Ambiental y Social de Proyectos Hídricos del Canal de Panamá, explicó en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, que el proceso de avalúos busca reconocer el valor real de las propiedades con un enfoque social de beneficio de reposición, asegurando que los pobladores no salgan perjudicados.

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"El avalúo busca reconocer el costo no como si la persona estuviese vendiendo, sino el valor real de la propiedad, pero con un beneficio de reposición", destacó Vergara.

Criterios de avalúo: Terrenos, viviendas y cultivos

Para garantizar un proceso transparente, la ACP realizó un taller interinstitucional con la Comisión de Avalúos de Panamá (integrada por el MEF, la Contraloría General y el Registro Público) e incluyó al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Los parámetros de pago se estructuran en tres ejes principales:

Terrenos a precio comercial (con o sin título): Las fincas dentro del área de impacto se cotizarán a precio de mercado. Las personas que no cuenten con título de propiedad recibirán el pago bajo el mismo valor comercial, como si estuviesen tituladas.

Mienrtas que con casas y estructuras a costo de reposición actual: Cercas, viviendas y bohíos no se depreciarán por antigüedad. Si una casa fue construida hace 40 años, se pagará como si se construyera hoy. Además, si una familia numerosa vive en dos cuartos, la ACP financiará la reposición de una casa con el número de habitaciones adecuado para su composición familiar (tres o cuatro recámaras).

En el concepto de indemnización por lucro cesante agrícola cuentan con el apoyo del MIDA, se calculará el costo de reponer comercialmente la producción afectada (como árboles de aguacate o pixbae), reconociendo el dinero que el agricultor dejará de percibir.

Espino de Marotta descarta presencia de políticos y frena la especulación

Por su parte, la administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, descartó que haya propiedades a nombre de figuras políticas en la zona de influencia del proyecto.

Explicó que según los datos del censo socioambiental realizado entre 2023 y 2024 el 53% de los residentes posee menos de 5 hectáreas.

Mientras que el 33% tiene entre 5 y 25 hectáreas y el 14% posee más de 25 hectáreas.

"No se han identificado políticos en esas hectáreas", aseveró la administradora de la vía interoceánica.

Espino de Marotta añadió que existe un polígono de protección decretado sobre una zona más amplia que la huella del propio río. Esta medida, explicó, busca congelar la especulación inmobiliaria y prohíbe cualquier transacción de tierras que no cuente con el visto bueno del Canal de Panamá, protegiendo el patrimonio de los pobladores originarios del área.