Clínica de Obesidad Infantil de la Policlínica de San Francisco atiende a unos 80 pacientes al mes

Desde hace 18 años, la Policlínica Dr. Carlos N. Brin de San Francisco cuenta con la Clínica de Obesidad en Niños y Adolescentes, un espacio especializado de la Caja de Seguro Social (CSS) dedicado a la detección temprana y tratamiento del sobrepeso y la obesidad en pacientes de entre 0 y 17 años de edad.

La unidad cuenta con un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en nutrición, salud mental, psicología y estimulación precoz, quienes evalúan de forma integral a cada menor mediante la toma de peso, talla y el cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC).

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Diagnóstico a tiempo para evitar complicaciones

El pediatra encargado de la clínica, el Dr. Iván Wilson, destacó que el abordaje no se limita al control de peso, sino a la prevención y detección de patologías severas asociadas a la mala alimentación a corta edad.

Mediante pruebas de laboratorio se identifican afecciones frecuentes como el hígado graso, dislipidemia (niveles elevados de colesterol y triglicéridos), prediabetes, diabetes y presión arterial alta.

"Vemos el aspecto de salud mental, ya que estos pacientes padecen mucho de problemas de ansiedad, depresión y acoso escolar (bullying), por lo que les brindamos atención oportuna", explicó el especialista.

Prevención y educación familiar

Actualmente, el programa atiende a un promedio de 80 pacientes mensuales, priorizando la docencia nutricional tanto para los menores como para sus padres.

Entre las actividades periódicas que realiza el equipo médico destacan talleres sobre la confección de la lonchera saludable, lectura de la etiqueta nutricional, concientización sobre el uso excesivo de pantallas (celulares y tabletas) y la promoción del ejercicio físico adaptado a la edad de cada niño.