Productores solicitan la apertura de pozos

La escasez de lluvias está llevando a productores agropecuarios a solicitar la apertura de pozos como una de las principales alternativas para garantizar agua durante los próximos meses, ante la reducción de los niveles de las fuentes y la falta de pastos para alimentar al ganado.

Roberto Delgado, productor y miembro de la Asociación de Productores de Ganado Lechero de Panamá (Aprogalpa), explicó que existe un listado amplio de productores, tanto del sector pecuario como agrícola, que han solicitado la apertura de pozos para enfrentar la situación generada por la falta de lluvias.

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Sin embargo, advirtió que uno de los principales obstáculos es la disponibilidad de maquinaria para realizar las perforaciones. "Hay pocas máquinas", afirmó Delgado, al describir una de las dificultades que enfrenta el sector para avanzar con esta alternativa.

A esta limitación se suma la condición de las fuentes de agua. Según explicó, los bajos niveles provocados por la escasez de lluvias están haciendo más compleja la búsqueda de nuevas fuentes para abastecer a las fincas.

Delgado señaló además que existen parámetros técnicos sobre la profundidad a la que pueden realizarse las perforaciones y que, si a determinada profundidad no se encuentra agua, los trabajos deben detenerse.

La preocupación del sector está relacionada también con el tiempo disponible. El productor planteó el escenario de cientos de estas solicitudes y cuestionó cuánto podría demorar atenderlas si las perforaciones deben realizarse durante los meses previos a la temporada seca.

"Tenemos un gran enemigo que se llama tiempo", sostuvo Delgado, al enfatizar que la falta de lluvias está reduciendo las reservas de pastos y agua que normalmente utilizan los productores para prepararse para la temporada seca.

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mini presas planean construir.

El problema no se limita a la disponibilidad de agua para los animales. La reducción de las lluvias también afecta el crecimiento de los pastos, lo que obliga a los productores a buscar alternativas para garantizar la alimentación del ganado durante los meses de mayor escasez.

Ante este panorama, Delgado plantea que los recursos destinados a enfrentar la emergencia deben canalizarse mediante una coordinación entre las instituciones y los productores, de manera que las soluciones respondan a las necesidades más urgentes de cada región.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que ya ha ejecutado aproximadamente $1.2 millones para atender los efectos de El Niño, principalmente en maquinaria, medicamentos y suplementos para el ganado, además de equipos y repuestos destinados a fortalecer la atención en campo y la gestión del agua.

El Gobierno también contempla $8.21 millones dentro de la declaratoria de emergencia por el fenómeno para ampliar las medidas de mitigación en las zonas más vulnerables de las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé y sectores de Veraguas.

Para los productores, el desafío será que estas medidas puedan ejecutarse antes de que la falta de agua se profundice.