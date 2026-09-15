Panamá y Francia crean grupo de trabajo para elevar la cooperación en materia de seguridad

Panamá y Francia inauguraron una "nueva etapa clave de la relación de seguridad y de defensa" con el lanzamiento de un grupo de trabajo en la materia durante la visita al país centroamericano de una misión liderada por el ministro delegado de Comercio Exterior y Atractivo Económico francés, Nicolás Forissier.



"A imagen de los otros ámbitos de la relación bilateral, la cooperación en materia de seguridad entre Francia y Panamá está impulsada por una fuerte dinámica", que ahora inicia "una nueva etapa clave" con el grupo de trabajo, que es la "concreción de la firma el 22 de abril de 2026 de una carta de intención para el desarrollo de la cooperación en el ámbito de la seguridad, el suministro y la financiación de equipamientos".



Así lo explicó este martes un comunicado conjunto difundido tras la visita de Forissier a Panamá, a donde llegó acompañado de una misión de empresas francesas especializadas en el ámbito de la seguridad que mantuvo reuniones con el titular del Ministerio de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y el secretario general de la cartera, Juan Carlos Rodríguez.



Las empresas francesas "renovaron su disponibilidad para responder a las necesidades en equipamientos de las fuerzas de seguridad de Panamá", y el grupo de trabajo se reunirá periódicamente "con el fin de mantener el diálogo y poner en valor las oportunidades" en la materia.



El comunicado oficial conjunto señaló que Panamá y Francia han firmado en el último año cuatro cartas de intención con el fin de elevar el nivel de coordinación en los ámbitos de la defensa, las aduanas, y la policía.



"La llegada del ministro Nicolas Forissier al ministerio de Seguridad Pública se inscribe plenamente en el contexto de este acercamiento. El ministro Forissier expresó los agradecimientos de Francia por la acción de Panamá bajo la dirección del ministro de Seguridad Pública Frank Alexis Abrego en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico así como la seguridad marítima", agregó la misiva.



Por su parte, un comunicado de la Cancillería panameña destacó el crecimiento de los vínculos económicos y políticos entre Panamá y Francia, así como el interés compartido en áreas relacionadas con infraestructura, innovación, sostenibilidad y conectividad.



La misiva de la cartera de Exteriores de Panamá precisó que alrededor de 100 empresas francesas, entre ellas unas 30 filiales de grandes compañías, mantienen inversiones en el país centroamericano, y que, en buena parte de los casos, lo utilizan como plataforma para sus operaciones regionales.



"Tenemos muy buenas relaciones, pero tenemos que fortalecerlas», expresó Forissier, quien resaltó que la presencia de la misión empresarial que lo acompañaba, junto con las que ya operan en Panamá, demuestra el compromiso de Francia con el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales, según informó el comunicado de la cartera de Exteriores panameña.