Panamá
Anuncian cierres parciales en la Panamericana por trabajos del Cuarto Puente
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Las labores se desarrollarán del miércoles 16 al lunes 21 de septiembre.
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El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, como parte de la ejecución del proyecto “Diseño y Construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá”, se implementarán cierres parciales en la carretera Panamericana en dirección hacia la ciudad de Panamá debido a trabajos de sondeos geotécnicos.
Las labores, que cuentan con el permiso emitido por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), se desarrollarán del miércoles 16 al lunes 21 de septiembre en horario de 9:00 p.m. a 4:00 a.m.
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Tramo afectado
Los trabajos se llevarán a cabo en la carretera Panamericana, en dirección hacia la ciudad de Panamá, específicamente en el tramo comprendido entre:
- El sector de la estación Puma.
- Las inmediaciones del acceso al Puente de las Américas, en el corregimiento de Ancón.
Durante la ejecución de las labores se mantendrán cierres parciales de carril. Para orientar la circulación vehicular y garantizar la seguridad en la zona de trabajo, las operaciones contarán con el apoyo de unidades de la Policía Nacional y banderilleros.
El MOP solicitó a los conductores atender las indicaciones del personal autorizado, respetar la señalización preventiva instalada y conducir con precaución al aproximarse al área intervenida, expresando disculpas por los inconvenientes temporales ocasionados.
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