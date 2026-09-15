Panamá
El Rico Cedeño tendrá grama Zoysia Toro
- Redacción/10Deportivo@epasa.com
La instalación del nuevo césped en el Rico Cedeño se está realizando bajo rigurosos parámetros y especificaciones técnicas.
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Los trabajos del nuevo engramado del estadio Rico Cedeño en Chitré, Herrera, ya arrancaron con la colocación y siembra de la grama Zoysia Toro.
Este avance representa un paso decisivo para dotar a la provincia de Herrera de un coliseo deportivo de primer nivel, preparado para albergar certámenes de alta exigencia técnica.
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La instalación del nuevo césped se está realizando bajo rigurosos parámetros y especificaciones técnicas, revela Pandeportes.
La variedad Zoysia Toro cumple con los estándares exigidos por Major League Baseball (MLB), ofreciendo máxima resistencia al tráfico intenso, durabilidad frente a condiciones climáticas variables y una rodadura uniforme de la pelota.
Los trabajos se llevan a cabo utilizando la maquinaria especializada Big Roll, que permite extender la grama en rollos de gran formato. Este sistema minimiza las junturas, reduce el tiempo de asentamiento y asegura un acabado uniforme y profesional.
De esta forma la institución del deporte panameño reafirma su firme compromiso con la provincia de Herrera y la fanaticada beisbolera del país, garantizando la entrega de una infraestructura moderna, segura y a la altura de los mejores estadios de la región
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