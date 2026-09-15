Cae uno de los "Más Buscados" y supuesto cabecilla de un grupo criminal en Colón, junto a seis personas más

Uno de los hombres que figuraba en la lista de los Más Buscados por las autoridades fue aprehendido en la provincia de Colón. El sujeto es señalado como presunto cabecilla de una agrupación criminal dedicada al pandillerismo y fue capturado junto a otras seis personas mediante la "Operación Rigor".

Las aprehensiones fueron ejecutadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, en un trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, detalló el Ministerio Público.

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Durante las diligencias de allanamiento, realizadas de forma simultánea en distintos sectores vulnerables de la provincia, los peritos lograron recabar diversos indicios materiales que serán incorporados a la carpetilla del caso.

Control delictivo en Cativá y Altos de Los Lagos

Las investigaciones judiciales que permitieron este golpe iniciaron en 2023, tras identificar la operación de una estructura delictiva que ejercía control territorial en sectores como Cativá, San Pedro B, San Pedro C y la comunidad de Altos de Los Lagos.

De acuerdo con el expediente oficial, al grupo liderado por el sujeto aprehendido se le investiga por su presunta vinculación en una serie de delitos graves como homicidios y tentativas de homicidio, así como delitos relacionados con drogas (tráfico y microtráfico).

Además de robos a mano armada y hurtos y supuesta posesión ilícita de armas de fuego.

Tanto el presunto cabecilla que figuraba entre los Más Buscados como los otros seis detenidos serán puestos a órdenes del Tribunal de Garantías para dar paso a las audiencias de legalización de la aprehensión, la imputación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares correspondientes.