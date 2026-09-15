Actividad económica de Panamá crece 8.49% en julio

La actividad económica creció 8.49% en comparación con julio del año pasado, según el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE).

El informe detalla que entre los sectores que mostraron mejores resultados estuvieron el comercio, el transporte, la banca, los seguros y la construcción.

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En el comercio destacaron las mayores ventas al por mayor y al detal, las reexportaciones de la Zona Libre de Colón y la venta de combustible.

El sector transporte también presentó resultados favorables impulsados por la actividad del Canal de Panamá, el transporte aéreo y el movimiento de contenedores en los puertos.

En tanto, el sector financiero registró aumentos en depósitos, créditos y otras operaciones bancarias, mientras que los seguros también mostraron crecimiento en áreas como salud, automóviles, vida y accidentes personales.

La construcción presentó una mejora gracias al aumento de obras, reparaciones e inversión pública en infraestructura.

No obstante, algunas actividades mostraron disminuciones, entre ellas la generación de energía hidráulica, la venta de gasolina de 95 octanos, la producción de carne de pollo, el sacrificio de ganado y algunos productos pesqueros destinados a la exportación.