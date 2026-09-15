Arte, colaboración y memoria regional se unen en la nueva exposición del MAC Panamá

El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC Panamá) presenta su más reciente propuesta expositiva titulada "Abrir las ventanas y dejar que la lluvia entre", una muestra que reúne a 13 colectivos y proyectos artísticos provenientes de diversos territorios de Centroamérica.

La exposición explora metodologías de aprendizaje en común, colaboración, creación y organización arraigadas en sus contextos particulares.

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La curaduría está a cargo de Sofía Villena Araya, curadora en jefe de la institución costarricense, y Juan Canela, curador en jefe del museo panameño.

"Esta exposición reafirma nuestra convicción de que el museo debe ser un espacio de encuentro, intercambio y pensamiento, capaz de conectar a Panamá con las conversaciones que están sucediendo en nuestra región. Abrir nuestras puertas a estas prácticas colectivas también significa ampliar las maneras en que imaginamos, aprendemos y construimos juntos desde el arte contemporáneo", señaló María Lucía Alemán, directora ejecutiva del MAC Panamá.

Centroamérica desde lo colectivo

La muestra nace de la urgencia de reflexionar sobre el futuro a partir del presente, poniendo el foco en experiencias colaborativas ya consolidadas en el istmo. Más allá de exhibir obras individuales, la propuesta concibe al museo como un territorio de participación y cuestionamiento para explorar nuevas formas de producción de conocimiento y convivencia social mediante el arte.

El recorrido reúne el trabajo de destacados colectivos y proyectos regionales: En una papa, Congo rais, Nuestra Colectiva y Wagua Films, de Panamá; LL Proyectos, de Honduras; Memorias Maricas Transfronterizas del Río San Juan, de Nicaragua y Costa Rica; Taller Nepantla, de Nicaragua; Reunión y SATISFactory, de Costa Rica; La Revuelta y Proyecto Parutz, de Guatemala; y Studio Lenca, proyecto del artista salvadoreño José Campos desarrollado entre El Salvador y Reino Unido.

La diversidad de enfoques geográficos y conceptuales posiciona a la exposición como un espacio propicio para acercarse a la vanguardia artística regional y reconocer la fuerza de lo colectivo en la construcción de vínculos y futuros alternativos.

El proyecto cuenta con el patrocinio principal de Bi Bank Panamá y Marjalizo, consolidándose gracias a una alianza estratégica entre el MAC Panamá y el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica.

Ciclo

Con esta muestra, el MAC Panamá inicia su segundo ciclo expositivo de 2026 y continúa fortaleciendo una programación que conecta prácticas locales y regionales, artistas, colectivos, instituciones y públicos a través del arte contemporáneo.

"Abrir las ventanas y dejar que la lluvia entre" está en exhibición del 10 de septiembre de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027, en el museo, ubicado en Ancón, Calle San Blas.

Infancia

Como parte de la exposición nace Jardín Salvaje: un espacio imaginado por y para las infancias, una propuesta del Programa Público y Educativo del MAC Panamá que invita a niñas y niños a pensar cómo sería un mundo en el que todas las infancias pudieran sentirse felices, libres y bienvenidas.

