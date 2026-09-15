Hillary Heron gana medalla de plata en los Juegos Suramericanos

La gimnasta Hillary Heron dio a Panamá la medalla de plata en salto, en los Juegos Suramericanos que se realizan en Santa Fe, Argentina 2026.

Heron obtuvo en la clasificación 13.384 puntos para llevarse la medalla de plata.

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El metal dorado lo obtuvo Emilia Acosta, de Argentina, al acumular 13.650 puntos.

Mientras que el bronce fue para la ecuatoriana Ashley Bohorquez al registrar 13.300.

Esta fue la segunda medalla de Panamá en los Juegos Suramericanos, la primera fue bronce en equipo femenino en gimnasia.

Hay que destacar que el ajedrez, con Alessia Avendaño, ganó dos medallas de plata y una de bronce, pero por ser un deporte invitado no se cuentan los metales, aclaró el Comité Olímpico de Panamá (COP).