Cuando tienes el color de Barboni y del diputado chiricano, puedes entrar a cualquier lugar: el reclamo de la titular de la Senadap

Un intenso debate sobre el racismo, las vivencias históricas de discriminación y la justificación de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños (Senadap) se produjo este martes en el seno de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Wharton encaró a los comisionados que cuestionaban la razón de ser de la Senadap argumentando que "todos los ciudadanos son iguales", señalando que la población afropanameña ha vivido barreras invisibles que otros sectores no experimentan.

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"Cuando tienen el color de (José Pérez) Barboni, cuando tienen ese color del diputado chiricano (Jhonathan Vega), ustedes sí pueden entrar a algunos lugares", aseguró Wharton.

"Ustedes no lo entienden": Wharton rememora la discriminación histórica

Durante su intervención, Wharton recurrió a ejemplos para justificar la existencia de una secretaría especializada, señalando que la población negra ha tenido que luchar por conquistas básicas frente a la discriminación racial.

Wharton recordó que en el pasado, para conseguir un trabajo, se pedía la foto en la hoja de vida y, según ella, "cuando veían a un negro, era difícil conseguir ese trabajo; tuvimos que trabajar para eliminar esa necesidad de pedir una foto".

"Cuando iba a la escuela me decían 'chombita con ese pelo duro'; para ti eso no significa nada, pero para nosotros sí", enfatizó.

La funcionaria cuestionó a quienes se oponen a la institución argumentando que todos los ciudadanos son iguales ante la ley: "Ustedes no entienden la secretaría y preguntan por qué tiene que haber una si todos somos iguales. Mira la cárcel, allí todos somos 'iguales', nosotros somos los 'ladrones' pues (...). Somos el 31% de la población", recriminó.

"No podemos seguir viviendo del pasado": La postura de la contraparte

Frente a los planteamientos de la secretaria de la Senadap, el diputado Jamis Vega rechazó la visión planteada por la funcionaria y abogó por dejar a un lado la retórica del victimismo para enfocar los esfuerzos en el progreso actual.

Vega indicó que no se puede utilizar el resentimiento como herramienta de gestión ni continuar con la autoflagelación: "No pueden seguir estigmatizándose en cómo ustedes se sienten. Siéntase orgullosa de sus orígenes".

El parlamentario sostuvo que el debate debe centrarse en el presente y el futuro del país, asegurando que "en Panamá no veo si uno es blanquito o negrito, yo a todos los veo por igual".