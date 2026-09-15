¡Fuerte! Después de meses de guardar silencio tras su sonada ruptura con el reguesero El Tachi, la maquillista y creadora de contenido Aliah Maurette decidió hablar y contar algunos detallitos de su separación.

Maurette dio declaraciones en el podcast de la exdiputada Katleen Levy y aunque solo se ha publicado un adelanto esto ha sido suficiente para generar debate en Panamá.

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¿Judas?

La maquillista se fue con todo contra una supuesta "falsa amiga" que según ella se ponía su carita de buena gente y fingía quererla, pero en el fondo era fanática de su ex.

Pero, el asunto dejó más de uno con la boca abierta cuando Maurette dejó entrever que a su ex le encantan las mujeres con "libritas de más". Un comentario que ha ganado adeptos y detractores. En las redes los memes no paran.

No obstante, el asunto subió de tono cuando aseguró que el reguesero le escribía a Shelsie, y supuestamente le ofrecía dinero y todo para pasar una noche juntos.

Ataques

Los cibernautas se fueron directo a las redes de El Tachi y le han dejado todo tipo de preguntas y comentarios.

El artista publicó en esta red social un video donde se escucha decir: "Ahorita ando quieto, calmadito, pero en cualquier momento tomo malas decisiones". Como era de esperarse los comentarios no han sido compasivos.