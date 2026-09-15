Gobierno aprueba reforma a la Ley de APP para destrabar trámites y acelerar obras de infraestructura

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 34-26, mediante el cual se modifica la Ley 93 del 19 de septiembre de 2019 que creó el Régimen de Asociación Público-Privada (APP). La reforma tiene como objetivo agilizar los trámites burocráticos, movilizar un mayor volumen de inversión privada y dinamizar la creación de empleos mediante la ejecución rápida de obras públicas.

De acuerdo con la exposición de motivos del documento, tras más de seis años de vigencia del régimen en Panamá, la evaluación del sistema determinó que varias etapas del proceso resultan "más extensas de lo necesario" y requieren ajustes para operar con mayor eficiencia sin perder los controles fiscales.

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"No se trata de sustituir el modelo adoptado en 2019, sino adaptarlo a la realidad y a aquellos aspectos en que la experiencia ha demostrado que puede mejorar, entre ellos agilizar la provisión de infraestructura y dotar de mayor agilidad a los ciclos de origen, estructuración y licitación de proyectos", sustenta la propuesta oficial.

Claves de la reforma: Menos burocracia y menor costo estatal

El ajuste normativo busca perfeccionar la arquitectura institucional para que el Estado obtenga un mayor valor por el dinero público comprometido. Entre los pilares principales de la modificación destacan:

Simplificación de trámites y reducción de tiempos en las fases de factibilidad, estructuración y licitación pública de las obras, así como incentivar a la libre competencia entre empresas para bajar el costo total de los proyectos tanto para las arcas estatales como para los usuarios finales.

Además de elevar los estándares de transparencia para garantizar que cada obra responda a una necesidad social real antes de comprometer aportes del Estado.

Respaldado por los gremios empresariales

La sesión del Consejo de Gabinete contó con la participación activa de los principales gremios del sector productivo del país, entre ellos la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).

El Ejecutivo enfatizó que la reforma permitirá ejecutar un volumen superior de proyectos en menor tiempo, impactando directamente en la economía local a través de la contratación de mano de obra y el impulso a las actividades comerciales conexas a la construcción de infraestructura.