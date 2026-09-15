Panamá crea fondo reservado para la seguridad y protección de áreas clave del Canal

Panamá creó un "fondo económico especial para la seguridad y protección de áreas específicas" del Canal de Panamá, bajo la administración de la Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y supervisado por el Ministerio de Seguridad Pública, cuya información contable estará bajo carácter reservado y confidencial.

El mecanismo surge en el marco del reforzamiento de la seguridad de la vía bajo soberanía panameña, tras la reciente creación de un comando conjunto encargado de resguardar siete áreas clave frente a amenazas cibernéticas, ambientales, sociales y del crimen transnacional.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Contexto geopolítico y tensiones diplomáticas

La decisión se produce tras la desescalada de tensiones con Washington, fruto de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre "recuperar" el canal, administrado por EE. UU. durante el siglo XX, por la supuesta influencia china.

La controversia se saldó, entre otras medidas, con la firma de un memorando bilateral de seguridad en abril de 2025 entre Panamá y EE. UU. y la posterior decisión del Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional el contrato de concesión que poseía la filial de una empresa hongkonesa sobre dos puertos situados en las entradas de la vía interoceánica.

Normativa, uso de recursos y confidencialidad

En este contexto, el nuevo fondo especial ha sido creado por medio de una resolución publicada en la Gaceta Oficial con la firma del ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego.

La medida ha suscitado críticas, como la del diputado independiente Betserai Richards, quien cuestionó la opacidad en torno a la administración de estos fondos públicos.

De acuerdo con el texto oficial, la documentación, planes de despliegue y registros contables tendrán carácter confidencial en tutela de la seguridad nacional y la protección de la infraestructura crítica del Canal.

Los recursos financiarán operaciones tácticas y estratégicas, adquisición tecnológica, equipamiento especializado, logística y mantenimiento para el resguardo del área operacional.

Marco legal y Neutralidad del Canal

El Tratado de Neutralidad, firmado en 1977 dentro de los Tratados Torrijos-Carter, que establecieron la transferencia completa del Canal a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999, dicta que la vía debe permanecer neutral, segura y abierta al tránsito pacífico de naves de todas las naciones.

Además, dispone que solo Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas de seguridad en su territorio, comprometiendo a ambas naciones a mantener dicho régimen de neutralidad.