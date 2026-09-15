Bladex otorga préstamo de $1,000 millones a Panamá para el presupuesto general

El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) otorgó un préstamo senior por hasta 1,000 millones de dólares a la República de Panamá, gestionado a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La transacción de crédito corporativo con prioridad máxima de cobro será destinada al respaldo del presupuesto general del Estado.

La entidad bancaria multinacional destacó que la operación permite al Gobierno diversificar sus fuentes de financiamiento y acceder a recursos líquidos de forma eficiente para cumplir con sus compromisos fiscales e institucionales.

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"Para nosotros es especialmente significativo participar en una transacción de esta importancia en Panamá, país donde nació Bladex hace más de 45 años", manifestó el vicepresidente ejecutivo de Negocios de Bladex, Samuel Canineu.

Subrayó que la operación demuestra la confianza de la institución en el país y reafirma su papel como socio financiero para apoyar los objetivos de desarrollo-

Estructuración a escala soberana

El acuerdo marca un hito en la capacidad de la banca multilateral con sede local para estructurar soluciones de crédito a gran escala para clientes soberanos.

Se trata de una deuda tipo senior, lo que le otorga la mayor prioridad legal de cobro respecto a otras obligaciones contraídas por el Estado.

Además, Canineu subrayó la capacidad de la entidad para ofrecer soluciones competitivas y de rápida ejecución frente a las necesidades financieras de la región.

Trayectoria multinacional desde Panamá

Fundado en Panamá, Bladex inició sus operaciones en 1979 y en 1992 se convirtió en el primer banco de capital latinoamericano en cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE).

La institución financiera cuenta con una estructura accionaria integrada por bancos centrales, entidades estatales de 23 países de América Latina y el Caribe, así como bancos comerciales e inversionistas privados.

Actualmente mantiene operaciones comerciales y oficinas de representación en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Estados Unidos (Nueva York).