Condiciones

El Chacalde dejó claro que si el vice arrepentido quiere regresar tiene que someterse a sus condiciones y asignaciones. En Pacora lo esperan con ansias. ¡El que se fue para Barranquilla...!

Dardo

Un necio se pregunta con quién es ese dardo del Conejo Malo, que se la pasa repitiendo que no es fanático de las segundas vueltas porque se repite lo mismo. ¡Mentira no es lo que dice!

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Vínculo

Me cuenta un marinero que la nueva generación se perdió la oportunidad de tener una "escuelita" de lujo porque cuando se rompieron las relaciones con Taiwán, Evergreen también cortó el vínculo de formación.

Acelerógrafo

Me comenta alguien que sabe que en la mayoría de los edificios se colocan acelerógrafos como un mero ornamento, sin embargo muchos están inoperantes: sin registros, ni datos. A ese paso nos come el lobo.

Taquilla

Me recuerdan que los "tíos" que andan en contubernio con el de las mallas y el pintadeño son tremendas fichitas y a nivel internacional ya tienen rabo de paja. ¡Que se den una vuelta por el sur!

Peritos

Dicen desde Medicina Legal que aunque hay falta de peritos, no se puede decir que los casos y condenas se caigan por falta de informes periciales. ¡El liderazgo de las investigaciones está en otro lado!