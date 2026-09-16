Mulino solicita medir la empleabilidad de graduados de universidades públicas

El presidente José Raúl Mulino encomendó a la Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad realizar una medición de los índices de empleabilidad de los graduados de las universidades públicas, con el propósito de monitorear su inserción en el mercado laboral.

Durante la inauguración del Foro de Competitividad, el mandatario señaló que la intención es garantizar que el esfuerzo académico de los jóvenes se traduzca en oportunidades de empleo de calidad.

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Mulino también indicó que, mediante el programa Talenpop, su gobierno está formando a miles de jóvenes en programación, ciberseguridad y tecnologías disruptivas.

"Queremos que la juventud panameña no sea solo usuaria de la tecnología global, sino creadora de la misma", sostuvo el presidente.

Por otro lado, el mandatario afirmó que su gobierno está comprometido con el fortalecimiento del Estado de Derecho a todo nivel y esto no abarca únicamente las grandes transacciones internacionales, sino que también debe comenzar desde las comunidades.

En este sentido, destacó que están impulsando el perfeccionamiento de la justicia comunitaria de paz y la mediación.

"Algo que fue un perfecto desastre, lo estamos transformando realmente en entidades que produzcan solución en la base social y política del Estado, como son los homicidios, corregimientos", agregó.