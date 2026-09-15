Ejecutivo prepara una nueva ley de descuentos para los jubilados

La iniciativa que amplía los descuentos a jubilados y pensionados podría regresar nuevamente a la Asamblea Nacional de la mano del Órgano Ejecutivo para enfocar el beneficio en rubros con mayor impacto económico sobre dicho grupo poblacional.

El proyecto priorizaría los descuentos en los servicios de salud, la compra de ciertos artículos como pañales, sillas de ruedas y andaderas, el transporte público y la energía eléctrica, exceptuando los productos y actividades relacionadas con el turismo y la hotelería, a fin de que puedan sacarle un verdadero provecho al incentivo.

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"Vamos a tratar de sacar una buena ley lo antes posible para que esté aprobada antes del 31 de octubre, que cierra el periodo legislativo", anunció el presidente José Raúl Mulino.

Agregó que ha solicitado a la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, definir las propuestas viables presentadas por cada uno de los participantes en la mesa de diálogo convocada en el Palacio de las Garzas para convertir esta "mala ley" en un proyecto útil.

Los empresarios y adultos mayores, durante la reunión que se realizó ayer, martes, intercambiaron opiniones sobre el porcentaje de descuento asignado a servicios prioritarios. Los jubilados exigen que se establezcan topes "justos" y cónsonos con su realidad socioeconómica, mientras los inversionistas insisten en que el beneficio se dirija a quienes perciben menos de 300 dólares mensuales.

El Ministerio de Economía y Finanzas también ha propuesto la creación de "apoyos especiales o transferencias monetarias" para ayudar a este grupo de la población.