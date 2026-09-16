Roberto Kelly se corona con Toros de Tijuana en México

El manager panameño Roberto Kelly sigue dando buenos dividendos en la pelota mexicana, al ganar el título en la Serie del Rey en México.

Toros de Tijuana (campeón de la Zona Norte) venció por blanqueada de 2-0 al combinado de Olmecas de Tabasco (campeón de la Zona Sur) este martes por la noche en el Mobil Park para llevarse la Serie del Rey por 4-2 y coronarse en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

El piloto panameño Roberto Kelly, señaló a los medios mexicanos que el título se debe a la “determinación, entrega y disciplina” de sus dirigidos.

El coach panameño, quien dirige por primera vez a los Toros de Tijuana, expresó que se alcanzó el objetivo, además de agradecer el respaldo de la afición y la organización.

Kelly agregó que por lo pronto le toca celebrar y luego pensará en lo que viene en las próximas competencias.

Tijuana volvió a coronarse en el béisbol mexicano, luego de cinco años.