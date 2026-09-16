MEF garantizará recursos para cubrir el déficit de planilla en la Unachi

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) facilitará los fondos requeridos para saldar el déficit en la planilla de docentes y personal administrativo de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) durante el resto del año fiscal 2026.

El compromiso financiero se alcanzó tras una mesa de trabajo encabezada por el rector de la Unachi, Absel Navarro, junto a la viceministra de Economía y Finanzas, Eida Gabriela Sáiz, y el subcontralor general de la República, Omar Castillo.

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Aunque el MEF facilitará los recursos, el traslado interinstitucional requiere la aprobación de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

La Unachi informó que este trámite será gestionado a la mayor brevedad posible, con el objetivo de que los funcionarios puedan recibir los pagos correspondientes a las dos quincenas pendientes.

La universidad señaló que los recursos permitirán cubrir el déficit de planilla en lo que resta del año 2026.

En su comunicado, el rector Navarro agradeció el respaldo recibido por parte de la comunidad universitaria y llamó a trabajar para fortalecer la institución.

También respondió a las críticas surgidas durante el inicio de su gestión y pidió dejar atrás la confrontación para concentrarse en recuperar la imagen de la universidad.

La nueva administración aseguró que continuará trabajando en las medidas planteadas para atender la situación financiera y administrativa de la Unachi.