Excluyen de lectura propuesta de las mujeres en debate sobre reformas al Código Electoral, pero...

La dirigente política Elia de Tulipano, expresó su malestar luego de que la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Benicio Robinson, omitiera la lectura de la correspondencia enviada por el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (Fonamupp) dentro del debate de reformas al Código Electoral.

De acuerdo con Tulipano, el documento entregado contiene propuestas de artículos orientados a garantizar y mejorar las condiciones de participación electoral de las mujeres de cara a los próximos comicios.

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"Para sorpresa nuestra, en el día de hoy, cuando se lee la correspondencia, no se lee la que nosotras habíamos entregado. Me informa el secretario de la comisión que fue decisión de los diputados no leerla", denunció de Tulipano en los predios del Palacio Justo Arosemena.

Falla administrativa y derecho a la palabra

Por su parte, la diputada Alexandra Brenes aclar´p que la dirigente figura en la lista de oradores inscritos para el debate y justificó lo ocurrido alegando una omisión en la entrega de los documentos al presidente de la mesa.

"El diputado Robinson me explicó que no le pasaron los papeles de correspondencia. Si a él no se los pasan, realmente no podría leerlo", sostuvo la parlamentaria.

Brenes confirmó que Tulipano "ya está anotada para poder hablar" durante el periodo de consultas ciudadanas.

Prometen debate amplio con miras a las elecciones de 2029

Por su parte, el diputado Manuel Cohen destacó el papel técnico del Tribunal Electoral (TE) en la confección del paquete de reformas y confió en que el trabajo articulado con el Órgano Legislativo resultará en una ley idónea que el mismo sea sancionada por el Ejecutivo.

Cohen adelantó que la discusión del Código Electoral no se dará de forma apresurada debido a la complejidad de los temas en agenda.

Asegeuró que se espera un amplio debate y una gran participación, por lo que va a ser largo. "Nos tomaremos el tiempo que sea necesario, porque estamos hablando de lo que va a regir el destino del país en el año 2029", aseveró.