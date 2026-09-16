ACP aclara que los $12.9 millones para seguridad del Canal estaban incluidos en el presupuesto 2026

La administradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ilya Espino de Marotta, aclaró que los $12.9 millones destinados al Ministerio de Seguridad para apoyar la seguridad del Canal no corresponden a un fondo nuevo, sino a recursos contemplados en el presupuesto de la vía interoceánica para el año fiscal 2026.

La reacción de Espino de Marotta surge luego de que el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, explicara ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional los detalles del fondo y del acuerdo suscrito con la ACP.

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Ábrego señaló que el acuerdo asciende a $12.992 millones y tendrá una vigencia de tres años, durante los cuales los recursos estarán destinados a labores de patrullaje, seguridad, protección y vigilancia de áreas relacionadas con el funcionamiento y mantenimiento del Canal.

Por su parte, Espino de Marotta explicó que Canal de Panamá mantiene acuerdos con distintas instituciones del Estado para realizar actividades conjuntas, entre ellas el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) Y el Ministerio de Seguridad.

La administradora señaló que la vía interoceánica siempre se maneja con transparencia y explicó que ese monto está dentro del libro de presupuestos que se le entregó a la Asamblea Nacional.

No obstante, manifestó que todo lo que es referente a la seguridad del Canal debe ser materia de confidencialidad.

Espino de Marotta calificó como "rutinario" este tipo de cooperación y recordó que el Canal de Panamá ha adquirido patrimonio adicional, lo que implica que tienen más tierras que proteger.

"Siempre es importante que las entidades puedan darnos el apoyo que requerimos para que el Canal sea una vía confiable, eficiente, neutral y que sea efectiva. La seguridad le corresponde al Estado, no a nosotros, así que esa es la manera en que ellos nos están apoyando", sostuvo.

La administradora dijo desconocer por qué el tema de los $12.9 millones ha generado "ruido" ahora y no antes, y reiteró que Canal es una entidad transparente.