Murillo sobre su salida del Marsella y De Zerbi: 'Fue algo personal del entrenador'

Michael Amir Murillo volverá a ver a su antiguo equipo, Olympique de Marsella, pero en esta ocasión para enfrentarlo en la Europa League de la UEFA, aunque todavía no olvida lo vivido con el club francés y su entonces técnico Roberto De Zerbi.

El Beşiktaş, donde juega Murillo, se enfrentará en el Tüpraş Stadium (2:00 p.m. hora istmeña) ante el Olympique en la primera fecha de la fase de liga de la Europa League.

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En sus declaraciones en la conferencia previa al choque, el lateral derecho panameño respondió sobre su experiencia con el club francés y el técnico de ese entonces, el italiano Roberto De Zerbi.

“Todos vieron que tuve, se puede decir, un problema con el entrenador (Roberto De Zerbi), algo que no tiene que ver con el equipo (jugadores), ni el club (Olympique)”, aclaró Murillo.

El panameño afirma que lo ocurrido: “creo que fue algo personal del entrenador, que de alguna u otra manera siento que me faltó el respeto y luego me obligaron a salir del club y fue de la manera en la que llegué al Beşiktaş”, respondió el exjugador del San Francisco de La Chorrera.

Sobre el partido contra el Olympique de Marsella que abre la fase de liga de la Europa League, Michael Amir Murillo sostiene que ha visto los partidos del club francés, que conoce a varios de sus jugadores y que es un buen equipo.

“Tiene (Marsella) a jugadores de mucha calidad y los conozco muy bien”, expresó el lateral derecho panameño, quien espera que su equipo pueda sacar un buen resultado en casa.

“La temporada ha iniciado muy bien. Hemos conseguido resultados importantes que nos han dado confianza y esperemos que mañana (este jueves) también se nos dé de la mejor manera (el partido)”, sostiene Michael Amir Murillo.