Las hermanas Marquinez brillan en la Competencia Regional de Comprensión Lectora de Panamá Oeste

El talento y la dedicación de las hermanas Natalia e Isabela Marquinez quedaron de manifiesto en la Competencia Regional de Comprensión Lectora de Panamá Oeste, realizada en el Colegio Fuente del Chase, en La Chorrera.

Natalia Marquinez, de 9 años, conquistó el primer lugar en la Tercera Categoría, correspondiente a 3.er y 4.º grado, en la que participaron 21 estudiantes. La pequeña presentó el cuento El último Suspiro, con la orientación de su docente, Rosalina Rodríguez.

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Natalia Marquinez gana el primer lugar

La destacada participación de Natalia le permitió alcanzar la primera posición de su categoría, demostrando sus habilidades de lectura y comprensión frente a los demás participantes.

Isabela también sube al podio

Su hermana Isabela Marquinez, de 7 años, también logró un resultado sobresaliente. La estudiante participó en la Segunda Categoría, con el cuento El Cangrejo Violinista, y obtuvo el tercer lugar entre 21 participantes.

Los resultados de Natalia e Isabela representan un motivo de orgullo para su familia y resaltan la importancia de fomentar la lectura y la comprensión lectora desde los primeros años de formación.