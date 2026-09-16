Ministro Frank Ábrego abandona la sustentación presupuestaria para recibir cuatro drones

Un fuerte reproche se produjo en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional luego de que este miércoles el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, se retirara del recinto para asistir a la entrega de una donación de equipos tecnológicos por parte de la Embajada de Estados Unidos.

Ábrego cumplió con el anuncio que había realizado al inicio de la sesión, retirándose de la sala para recibir cuatro sistemas aéreos no tripulados (drones) destinados a las tareas de vigilancia y seguridad pública.

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"Tal como lo habíamos indicado al inicio, a las 3:00 p.m. el Gobierno de Estados Unidos nos está haciendo entrega de cuatro drones (...); nos tenemos que retirar para hacer la revisión como tal, pero el viceministro queda a cargo para cualquier pregunta que se tenga al respecto", justificó Ábrego antes de salir del recinto.

Molestia legislativa: "$1,700 millones son la prioridad"

La decisión del titular del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) generó un inmediato malestar entre los comisionados, quienes cuestionaron que la recepción de los equipos no fuera delegada a funcionarios de menor jerarquía para priorizar la rendición de cuentas sobre los recursos del Estado.

El viceministro de la cartera respaldó la salida de Ábrego señalando que "debemos retirarnos porque es importante para la seguridad de este país"; sin embargo, la explicación no frenó los reclamos del pleno.

El diputado chiricano Jhonathan Vega recriminó duramente la actuación del ministro, calificando el proceder como un acto de falta de prioridad frente al presupuesto institucional:

"Le seré sincero: el hecho de que usted se vaya es un poquito engorroso, porque están poniendo como prioridad recibir cuatro drones antes que el presupuesto que van a sustentar", fustigó Vega.

"¿Cómo que se van a retirar para ver unos drones? Esos drones los puede recibir cualquiera de sus subalternos. Retirarse cuando está sustentando un presupuesto de más de $1,700 millones... Hay prioridades, ministro", remató el parlamentario.