Rival de Florentino Pérez traslada su holding a Panamá para fijar el centro de control de un plan de $7.000 millones

El empresario español Enrique Riquelme, conocido públicamente por disputar a Florentino Pérez la presidencia del Real Madrid, ha iniciado una profunda reorganización patrimonial y corporativa. La decisión principal es trasladar Riquelme Capital SL, el holding patrimonial en el que concentra sus grandes inversiones, desde Madrid hacia Panamá.

De acuerdo con información publicada por El Confidencial, la medida responde a "la presión fiscal que ejerce el actual Gobierno de España a las grandes fortunas". El informe señala que la presión tributaria en España ha aumentado 5,53 puntos porcentuales en los últimos 14 años hasta alcanzar el 36,7% del PIB, superando el crecimiento medio de los países de la OCDE y situando al país a la cabeza del incremento fiscal entre las grandes economías europeas.

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Por su parte, el medio Libertad Digital matiza la posición de la compañía: desde Cox se señala que el movimiento responde a motivos operativos y estratégicos, argumentando que el 95% de los ingresos del grupo provienen de América Latina. Sin embargo, la migración de su vehículo patrimonial Riquelme Capital sitúa a Panamá como el nuevo centro de decisión y destino de su fortuna personal.

Panamá como hub estratégico y de inversión energética

Más allá del factor fiscal, Panamá representa un enclave estratégico clave para Enrique Riquelme y el Grupo Cox. Panamá cuenta con un régimen legal y fiscal estable que ofrece atractivos incentivos para empresas extranjeras, además de evitar desplazamientos transoceánicos constantes desde España.

Este territorio no es ajeno para el empresario alicantino, ya que en 2010 se instaló en el país y fundó Grupo El Sol, dedicado a la minería, cemento e infraestructuras, generando más de 1.200 empleos directos e indirectos.

Entre los factores operativos más recientes destacan:

Hay que recordar que a finales de julio, Cox se adjudicó un contrato a largo plazo valorado en más de 300 millones de euros (más de 350 millones de dólares) impulsado por la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) para el suministro de 5.22 TWh de energía eólica durante 20 años.

Según la prensa española, desde Panamá se coordinará un plan de inversiones en energía y agua superior a los 7.000 millones de dólares en la región.

El hub panameño gestionará las operaciones en Latinoamérica, incluyendo los activos adquiridos a Iberdrola México por cerca de 4.000 millones de dólares, así como proyectos en Brasil y Guatemala.

Reorganización patrimonial sin abandonar la sede de Cox en España

Por otra parte, el traslado patrimonial Riquelme Capital SL no implica el abandono total de España por parte del grupo multinacional. Según Libertad Digital, Cox mantendrá su sede corporativa global y su plataforma de servicios en Madrid.

Bajo la estructura de Riquelme Capital, el empresario aglutina diversas participaciones en sectores clave al poseer el 80% de Aytana Aeroespacial y Defensa SL (proyectos de hidrógeno, defensa y sector aeroespacial).

Así como el 100% en sociedades inmobiliarias como Lisbon West Company, Bergen Real Estate y Bergen Real Estate La Serreta.

Y el 62,03% del capital de Cox, controlado a través de Inversiones Riquelme Vives SL (57,71%) y Lusaka Investments SL (3,57%).

Con este movimiento, Enrique Riquelme consolida a Panamá como la torre de control de su patrimonio empresarial y su centro operativo para el crecimiento en el continente americano.