¡Debate en Colón! Advierten que cobro de $5 a turistas podría ahuyentar la llegada de cruceros

Luego del anuncio por parte del Concejo Municipal del distrito de Colón de cobrar 5 dólares a los turistas o tripulantes que desembarquen en la región, se han generado diversas opiniones en torno al tema.

Para Dominico Medina, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), la medida resulta "un poquito apresurada".

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Explicó que, si bien entiende las necesidades de cada uno de los corregimientos, el turismo se encuentra en una fase muy prematura para imponer cobros a los visitantes al llegar a la provincia.

Medina señaló que Colón debe convertirse primero en un destino ideal, aspecto en el que se trabajó desde la APEDE con el Primer Foro Internacional de Turismo de Colón realizado este año.

Agregó que este cobro puede llevar a la industria de cruceros a buscar otros destinos, advirtiendo que aunque en otros países se cobra esta tasa, se trata de lugares con un nivel de desarrollo turístico donde los destinos son atractivos: "cualquiera paga, pero en estos momentos Colón debe ofrecer más".

No obstante, reconoció que la provincia cuenta con gastronomía, el Castillo de San Lorenzo y las ruinas de Portobelo, pero reiteró que se debe fortalecer la oferta turística interna.

Advertencias sobre impacto económico y postura de la Alcaldía

Por su parte, Dámaso García, exalcalde de Colón, opinó que la medida se puede implementar, pero traerá consecuencias. Puso como ejemplo el aumento de los impuestos municipales en el pasado, tras el cual aseguró que quedaron muchos negocios quebrados.

A todo esto, William Sánchez, representante del corregimiento de Nueva Providencia, sostuvo que estos fondos serán destinados a realizar adecuaciones e impulsar el turismo en los corregimientos.

En tanto, Diógenes Galván, alcalde del distrito de Colón, manifestó que desea sostener una conversación con los representantes de corregimiento y con todos los actores vinculados al sector turístico para tomar una decisión consciente.

Corresponderá al burgomaestre evaluar si este acuerdo es conveniente para posteriormente sancionarlo o vetarlo.

Se estima que cada buque de cruceros que llega a Colón transporta entre 1,500 y más de 2,000 turistas en el caso de las embarcaciones de lujo de mayor tamaño.