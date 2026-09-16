Subcomisión evalúa el Proyecto de Ley 494 para fiscalizar subsidios e incentivos fiscales

Una subcomisión de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Víctor Castillo, avanzó en la evaluación del proyecto de ley 494, una propuesta que busca establecer un marco normativo para transparentar, controlar y evaluar periódicamente los subsidios, exoneraciones e incentivos fiscales otorgados por el Estado panameño a personas naturales y jurídicas.

La iniciativa, impulsada por el diputado Alaín Cedeño, contempla la creación del Registro Nacional de Incentivos y Subsidios (RENIS). Esta plataforma estará adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y funcionará como el ente técnico encargado de auditar, consolidar y dar seguimiento a la efectividad de cada beneficio económico concedido con fondos públicos.

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De acuerdo con Castillo lo que se busca es un punto medio entre las opiniones a favor y en contra planteadas por las instituciones, con el fin de dotar a la iniciativa de viabilidad jurídica y fortalecer los mecanismos de control gubernamental existentes.

Observaciones de la AIG, consenso institucional y reporte a la Comisión

Durante las mesas de trabajo, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) planteó la necesidad de incorporar un mandato legal vinculante que obligue a todas las entidades públicas administradoras de subsidios a suministrar información bajo estándares de gobernanza tecnológica e interoperabilidad digital.

Por su parte, la subcomisión recopiló observaciones técnicas del MEF, la DGI, el MIDES y el Ministerio de la Presidencia para asegurar la viabilidad jurídica de la norma.

El diputado Castillo informó que la subcomisión prepara el informe final que será entregado a la Comisión de Economía y Finanzas para su primer debate, instancia donde se definirá si el texto pasa al pleno legislativo.