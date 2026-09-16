Publio de Gracia continuará en prisión: Tribunal le niega detención domiciliaria a exdirector de la DGI

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó este miércoles la medida cautelar de detención provisional contra el exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio de Gracia, rechazando la solicitud de cambio de medida cautelar impulsada por su equipo legal, los abogados Gladys Quintero y Javier Quintero.

Durante la audiencia de apelación, los magistrados Andrés Reyes, Diego Fernández y Mauricio Marín desestimaron los argumentos de la defensa, la cual solicitaba sustituir la detención preventiva por detención domiciliaria y el uso de brazalete electrónico.

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Con este fallo, los jueces ratificaron la decisión emitida originalmente el pasado 12 de agosto por el juez de garantías Fermín Bonilla.

De Gracia, quien estuvo al frente de la DGI durante la administración del Partido Revolucionario Democrático (PRD) (2019-2024), continuará recluido en el centro penitenciario La Nueva Joya.

Riesgo de destrucción de pruebas y lesión patrimonial

Para sustentar la ratificación de la medida de privación de libertad, el tribunal valoró los elementos aportados por el Ministerio Público y los hallazgos de auditoría de la Contraloría General de la República.

Los magistrados concluyeron que otorgar una medida menos severa incrementa el riesgo de afectación o destrucción de pruebas clave para el desarrollo de la investigación penal.

Además, el tribunal enfatizó que los informes de auditoría revelan indicios sólidos de la comisión de un posible hecho punible durante el periodo en que el imputado ejerció el cargo público.

La acusación: Injustificado de $724 mil y transferencias a terceros

Publio de Gracia se encuentra imputado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado. La auditoría patrimonial elaborada por la Contraloría determinó que el exfuncionario acumuló una suma de $724,682 cuya procedencia legítima no logró justificar.

Según las investigaciones que adelanta la fiscalía, parte de esos recursos no acreditados habrían sido transferidos a cuentas de Elaine Salterio (esposa del imputado) y a Ninoshka Madeleine Ríos Samaniego, persona con quien el exdirector mantenía una relación sentimental.