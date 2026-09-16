El Barcelona rubrica su mejor arranque histórico con una lluvia de goles

El Barcelona protagonizó una lluvia de goles este miércoles al derrotar en el Spotify Camp Nou al Racing de Santander (7-2) con un triplete de Raphinha (dos de penalti) y tantos de Cancelo, Villalibre en propia puerta, Gabriel Jesus y Lamine Yamal, un resultado que rubrica el mejor arranque en la historia del club entre todas las competiciones y le reafirma como el líder de LaLiga EA Sports.



La alerta de Protección Civil por riesgo de inundaciones en la capital catalana, traducida sobre el terreno por los relámpagos y la lluvia intermitente en la primera mitad, y las precipitaciones más intensas tras el descanso, no alteraron al equipo entrenado por Hansi Flick, que acumula un pleno de triunfos en siete partidos -seis de Liga y uno de 'Champions- con 33 goles a favor y 7 en contra.



Impulsado por Adeyemi y Cancelo, protagonistas en su vuelta a la titularidad, el conjunto azulgrana encarriló el partido antes del intermedio (4-1) frente a un Racing que sigue sin ganar a domicilio en su regreso a Primera y no pudo repetir la gesta de 1983, su única victoria en el Camp Nou. La nota negativa en clave barcelonista fue la sustitución de Joan Garcia al descanso por precaución.



Ante la acumulación de esfuerzos en una semana de tres partidos previa al parón internacional, ambos técnicos zarandearon el once: Flick dio entrada a Christensen, Cancelo, Olmo y Adeyemi por Cubarsí, Espart, Fermín y Gordon, mientras que José Alberto revolucionó la alineación con ocho cambios -solo repitieron Agirrezabala en la portería, además de Prati y Canales respecto al once que ganó al Alavés (2-1)-.



Pese a los cambios y el escenario, el preparador asturiano había alertado de que el Racing mantendría su valentía habitual en su regreso al Camp Nou después de 15 años, una voluntad que el Barça aplacó con un inicio fulgurante, de acoso y derribo, que Joao Cancelo rubricó con el 1-0 (m.8).



El luso, que estrenaba titularidad en LaLiga EA Sports tras la irrupción del joven Espart, recibió en la frontal con tiempo para pensar y soltó un zurriagazo que pegó en el travesaño antes de batir a Agirrezabala, el mejor de los visitantes en la primera mitad.



Porque por mucho que el Racing tratara de estirarse, era incapaz de encadenar pases debido a la presión asfixiante del Barcelona, que tras cada robo encontraba una pista de despegue para sus atacantes a la espalda de la zaga cántabra.



Los reflejos de Agirrezabala, sumados a la imprecisión de Olmo y Adeyemi en el remate, aplazaron el 2-0, que finalmente llegó desde los once metros. Pedro Felipe pisó dentro del área a Raphinha, que ya enfilaba al portero tras un pase filtrado por Pedri, y el brasileño engañó al guardameta para ampliar distancias (m.25).



Pudo reengancharse al partido el Racing en una acción aislada, un balón que Maguette, en una desconexión azulgrana en la frontal del área, convirtió en el 2-1 (m.21), pero el Barça cortó la reacción de inmediato.



Cancelo firmó el 3-1 en otro disparo lejano que desvió Villalibre y Raphinha marcó el 4-1 (m.42) en una secuencia que sintetizó el encuentro: Rodri, bien posicionado, cortó un pase en la medular y, con el Racing descubierto en plena salida, conectó en la mediapunta con Adeyemi, que dejó de tacón para Olmo y limpió con un desmarque el pase para el brasileño, que definió con un tiro raso.



De nuevo, Agirrezabala evitó males mayores antes del descanso al detener un penalti a Lamine Yamal, provocado por una falta de Pedro Felipe sobre Adeyemi, que exigió al arquero en un chut a bocajarro.



Ya sin Joan Garcia, sustituido por Szczesny en el intermedio por precaución, Arana disparó fuera en boca de gol y Lamine Yamal tiró al palo. Un inicio veloz que pronto bajó revoluciones, hasta Szczesny se hizo un lío con el balón dentro del área y entregó en bandeja el 4-2 al goleador visitante Zabiri (m.65), recién incorporado.



Pero a cada golpe cántabro respondió el cuadro catalán con fuerzas redobladas y, tras una rápida transición, Adeyemi provocó un nuevo penalti, por falta de Iker Luque esta vez, y Raphinha volvió a engañar al arquero (5-2, m.67).



Con el duelo resuelto, Flick hizo debutar a Balde esta temporada, Gabriel Jesus marcó en su primera intervención (6-2, m.79) y, después de mucha insistencia, Lamine Yamal redondeó la goleada a pase de Adeyemi (7-2, m.89). Fue el epílogo de una nueva exhibición ofensiva del Barcelona, que rubricó el mejor arranque de su historia.



- Ficha técnica



7 - Barcelona: Joan Garcia (Szczesny, m.46); Eric, Christensen, Gerard Martín, Joao Cancelo (Balde, m.78); Rodrigo (Gavi, m.61), Pedri (Bernal, m.61); Lamine Yamal, Olmo, Adeyemi; y Raphinha (Gabriel Jesus, m.69).



2 - Racing de Santander: Manu Hernando, Pedro (Iker Luque, m.59), Facu (Salinas, m.86), Aaron; Prati; Canales, Maguette, Iñigo (Guliashvili, m.78); Villalibre (Vincente, m.59) y Arana (Zabiri, m.59).



Goles: 1-0, m.8: Cancelo. 2-0, m.25: Raphinha, de penalti. 2-1, m.30: Maguette. 3-1, m.36: Villalibre en propia puerta. 4-1, m.42: Raphinha. 4-2, m.65: Zabiri. 5-2, m.67: Raphinha, de penalti. 6-2, m.79: Gabriel Jesus. 7-2, m.89: Lamine Yamal.