EE. UU. dona cuatro drones K1000 valorados en $6 millones para reforzar la seguridad en Panamá

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá incorporó este miércoles cuatro drones o aeronaves no tripuladas K1000, donados por Estados Unidos y valorados en 6 millones de dólares, con los que reforzará la vigilancia del país, especialmente en zonas costeras, remotas y de difícil acceso.

"Estamos orgullosos de entregar este equipo que tiene un valor de más de 6 millones de dólares e invertir en programas conjuntos como este, fortaleciendo de manera directa nuestra capacidad conjunta de enfrentar desafíos complejos en nuestros territorios", dijo durante el acto oficial de entrega el embajador de EE. UU. en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

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El embajador destacó que esta entrega del Gobierno de Donald Trump al de José Raúl Mulino es el resultado "de esa cooperación expandida bajo ambos presidentes" tras la firma de varios acuerdos.

"Nuestro presupuesto representa nuestros valores, nuestras prioridades", dijo, y con Panamá han pasado de la entrega de 10 millones de dólares a más de 100 millones este año, un apoyo que no es solo en seguridad, sino también en ayuda humanitaria.

Los cuatro sistemas, según el Senan, serán asignados a su Escuadrón de Aeronaves No Tripuladas, como parte del fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y operacionales de la institución.

La incorporación de los equipos estuvo acompañada por la certificación de nueve pilotos de la Aeronaval, quienes completaron seis semanas de formación teórica y práctica para operar los K1000 y conforman la primera promoción panameña especializada en el manejo de estos sistemas.

"Celebramos la preparación de profesionales panameños que asumirán una nueva responsabilidad en la protección de nuestra república", indicó el ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego. "A partir de hoy tendrán la responsabilidad de operar estos sistemas con disciplina, profesionalismo, prudencia y absoluto respeto por la ley".

Los K1000 fueron fabricados por la empresa estadounidense Kraus Hamdani Aerospace y cuentan con propulsión eléctrica apoyada por tecnología fotovoltaica. Cada aeronave tiene una longitud aproximada de tres metros, una envergadura de cinco metros y un peso máximo de 19.3 kilogramos.

Entre sus principales características figuran una autonomía de hasta 24 horas de vuelo continuo en configuración de ala fija, una velocidad de crucero de entre 30 y 40 nudos y un techo operacional de hasta 20 000 pies sobre el nivel del mar.

El Senan prevé utilizar estos sistemas para ampliar la vigilancia sobre grandes extensiones marítimas, costas y territorios de difícil acceso, además de complementar las operaciones desarrolladas con aeronaves tripuladas, medios navales y unidades terrestres.

La nueva capacidad también será empleada como apoyo en operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, así como en patrullajes y vigilancia costera, misiones de búsqueda y rescate, apoyo a unidades desplegadas en tierra y monitoreo de estructuras e infraestructuras de interés nacional.